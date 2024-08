Sei veicoli senza assicurazione individuati in una sola settimana dalla Polizia locale di Formigine

Sei veicoli senza assicurazione nella sola settimana di ferragosto: è questo il numero di accertamenti fatti dalla Polizia Locale di Formigine, a seguito dei pattugliamenti sul territorio e alle dotazioni tecnologiche come i tablet utilizzati dagli agenti e collegati con i varchi posti agli ingressi del territorio comunale.

In un caso si è trattato di un veicolo segnalato dalla coordinatrice di uno dei gruppi del Controllo del Vicinato, tramite la chat particolarmente attiva in questi giorni di festa per condividere informazioni utili a contrastare atti illeciti.

L’automobile era in sosta con una ruota sgonfia nei pressi della pista ciclabile vicina a un’area verde della frazione di Casinalbo. Quando gli operatori di Polizia Locale sono intervenuti hanno potuto accertare che l’assicurazione del veicolo era scaduta a luglio del 2023; oltre ad essere privo della revisione obbligatoria.

Anche in altri quattro casi il rinnovo della polizza non era avvenuto nell’ultimo anno, mentre l’ultimo veicolo risultava privo di assicurazione dal 2016!

Le sanzioni amministrative contestate corrispondono a 606,20 euro ciascuna ed i veicoli sono stati posti immediatamente in sequestro amministrativo in attesa che i proprietari attivino una polizza assicurativa per almeno 6 mesi e paghino la sanzione pecuniaria. In caso contrario, il veicolo viene confiscato e la proprietà passa allo Stato. Ad ogni conducente sono altresì stati detratti 5 punti dalla patente di guida.

Afferma la Comandante Susanna Beltrami: “La mancata copertura assicurativa comporta l’impossibilità del risarcimento in caso di sinistro stradale, per questo è importante essere in regola. Ancora una volta, la collaborazione del Controllo del Vicinato e l’utilizzo del sistema di videosorveglianza comunale, nel quale i varchi per la lettura delle targhe sono integrati, dimostrano la loro efficacia per la sicurezza delle nostre strade”.