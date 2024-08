Sassuolo, lavori di manutenzione al ponte ciclo pedonale sul fiume Secchia

A Sassuolo, lungo il percorso natura Secchia, saranno aggiudicati entro la fine del mese di agosto i lavori di manutenzione straordinaria al ponte ciclo pedonale sul fiume Secchia che prevedono la sostituzione della pavimentazione esistente, per un importo complessivo di 300mila euro.

In particolare con l’intervento sarà rimossa l’attuale pavimentazione in assi di legno longitudinali, per una nuova in lastre profilate di acciaio corten posate ortogonalmente rispetto alla lunghezza del ponte, maggiormente durevoli agli agenti atmosferici e meno soggette a deterioramento. Il lavoro è finanziato per 150mila euro dal ministero del Turismo e per il restante importo dalle Province di Modena e Reggio Emilia, dai Comuni di Sassuolo, Casalgrande e Castellarano e dall’Ente Parchi Emilia centrale.

Oltre ai lavori di manutenzione straordinaria, è previsto un intervento di ripristino di un’asse deteriorata della pavimentazione del ponte, con l’installazione di una lastra metallica, che sarà realizzato entro mercoledì 21 agosto.

Il ponte ciclo pedonale sul fiume Secchia ha una lunghezza complessiva di 160 metri per una larghezza variabile dai tre ai quattro metri.