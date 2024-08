Reggio Emilia: tentano un furto di macchinari da giardinaggio ma vengono bloccati dalle Volanti

Nella notte tra sabato 17 e domenica 18, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti all’interno di un campo sportivo di Villa Cella, a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa che riferiva di un possibile furto in atto.

Giunti immediatamente sul posto, gli operatori notavano la presenza di una vettura con motore acceso, il cancello d’ingresso del campo sportivo con il lucchetto tranciato e la rete metallica che delimita il deposito attrezzi della struttura divelta in alcuni punti.

Dopo qualche minuto di ricerca, gli agenti riuscivano a individuare e bloccare immediatamente due soggetti che, dapprima tentavano di darsi alla fuga, per poi desistere una volta vistisi braccati dai poliziotti.

Si trattava di due giovani, un 21enne e un 20enne, entrambi italiani e incensurati che, stando alle prime ricostruzioni, all’arrivo delle Volanti stavano tentando di asportare un trattore tagliaerba e due decespugliatori posti all’interno del deposito attrezzi del campo sportivo.

A seguito di una perquisizione del veicolo utilizzato dai due soggetti, inoltre, gli agenti riuscivano a rinvenire nel bagagliaio una tronchese di notevoli dimensioni ed altri utensili atti allo scasso che venivano posti sotto sequestro.

Sulla base di quanto accaduto e al termine degli opportuni accertamenti di rito, i due soggetti sono stati arrestati per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato in concorso e posti immediatamente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di giudizio.