Ferragosto 2024: rafforzati i controlli sulla viabilità dalla Polizia Stradale reggiana

Durante la settimana di Ferragosto, la Polizia Stradale di Reggio Emilia ha intensificato i controlli sulla viabilità autostradale e urbana, per garantire la sicurezza degli automobilisti nei giorni di maggiore afflusso. Sono state schierate 31 pattuglie che, come detto, hanno operato sia lungo le principali arterie autostradali sia nelle aree urbane.

Nel corso di questi controlli sono stati verificati 123 veicoli e 145 persone. Tutti i conducenti sono stati sottoposti a controlli sull’efficienza psicofisica alla guida, con particolare attenzione allo stato di ebbrezza. Cinque automobilisti sono stati trovati in stato di ebbrezza alcolica, tra questi anche un neopatentato. Per tutti è scattato il ritiro immediato della patente.

Un caso particolarmente grave è emerso a seguito di un incidente avvenuto nelle prime ore del mattino, dove un conducente è risultato avere un tasso alcolemico superiore di oltre cinque volte il limite consentito dalla legge. Per questo motivo, è stato disposto il sequestro del veicolo ai fini della confisca e la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Durante le operazioni, sono stati rilevati due incidenti stradali che hanno causato un totale di quattro feriti. Complessivamente, i controlli hanno portato all’emissione di 69 contravvenzioni per varie infrazioni al Codice della Strada. Tra queste, 20 sanzioni sono state comminate per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, mentre 10 conducenti sono stati multati per l’uso del cellulare alla guida, comportamenti che continuano a rappresentare un grave rischio per la sicurezza stradale.

Inoltre, un cittadino egiziano di 33 anni è stato denunciato a piede libero per aver guidato con un documento di guida falso, rilasciato da autorità egiziane. Il veicolo in questione è stato fermato e sottoposto a sequestro.

Infine, i controlli estesi alle aree di servizio hanno portato alla scoperta di una truffa ai danni di un esercizio pubblico. Una cittadina rumena di 21 anni è stata denunciata a piede libero per aver sottratto 200 euro con un’abile manovra, documentata dalle telecamere di sorveglianza.

La Polizia Stradale continua il suo impegno quotidiano, intensificando i controlli durante il periodo estivo per garantire la sicurezza sulle strade, con particolare attenzione alle situazioni di pericolo legate alla distrazione alla guida. Particolare attenzione è stata riservata ai veicoli che impegnavano indebitamente la corsia di emergenza e al corretto utilizzo delle corsie, con un richiamo specifico all’obbligo di occupare la corsia di marcia più libera sulla destra.