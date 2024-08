Servizi di prevenzione e repressione dei reati nel fine settimana da parte dei carabinieri in provincia di Modena

Anche in questo fine settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno eseguito diversi servizi a carattere preventivo e repressivo, che hanno fatto rilevare denunce in stato di libertà.

A Sassuolo un indagato 44enne sottoposto agli arresti domiciliari, dopo essere stato segnalato più volte dai Carabinieri per la violazione degli obblighi imposti, è stato associato al carcere in esecuzione di un ordine di aggravamento con custodia cautelare in carcere emesso dall’Autorità Giudiziaria modenese.

Sempre a Sassuolo il conducente di un veicolo in leasing, sottoposto a controllo stradale e denotando sintomi di ebbrezza alcolica, rifiutava di sottoporsi all’accertamento alcolemico, per cui veniva denunciato alla Procura della Repubblica di Modena. Il suo documento di guida veniva ritirato e il mezzo affidato a terzi.

A Pavullo nel Frignano e Serramazzoni, i Carabinieri procedevano a denunciare alla medesima Autorità Giudiziaria due conducenti controllati alla guida dei rispettivi veicoli in stato di ebbrezza alcolica attestata da etilometro, che segnalava in entrambi i casi valori alcolici ben oltre la soglia di legge. Anche ai due uomini veniva ritirata la patente di guida.

Nella serata e notte di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno sottoposto a un controllo straordinario a carattere preventivo i territori dei comuni di Concordia e San Possidonio, identificando 50 persone e sottoponendo a controllo stradale con etilometro 20 conducenti di altrettante autovetture. L’esito non ha fatto rilevare infrazioni di sorta.