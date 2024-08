Maltempo: piccole infiltrazioni dentro la Basilica della Ghiara. Rimossi due quadri

Ieri pomeriggio sono stati una ventina gli interventi dei Vigili del fuoco dovuti a danni causati dal forte vento e dalla pioggia. Sono cadute piante a Quattro Castella, Reggio Emilia, Cadelbosco e Gattatico. Unico intervento rilevante per una infiltrazioni dentro alla Basilica della Ghiara: sono stati rimossi due quadri per piccoli danni causati dall’acqua. I quadri sono anonimi; il Guarcino non ha subito danni, in quanto protetto e in fase di restauro.