Calcio: 1-1 tra Catanzaro e Sassuolo

Finisce in pareggio la sfida tra Catanzaro e Sassuolo, valevole per la prima giornata di Serie B, stagione 2024/2025. Sassuolo in vantaggio al 38′ con Samuele Mulattieri: un tiro dalla destra dell’area, palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Daniel Boloca.

Pareggio del Catanzaro al 53′ con Simone Pontisso: tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Tommaso Biasci.

Al 95′ rigore sprecato malamente da Armand Laurienté (Sassuolo): di destro tira alto.

Un pareggio che vale un punto in classifica a testa. Nella seconda giornata di campionato, il 24 agosto, il Sassuolo affronterà in casa il Cesena.