Nessun gol al Castellani, Empoli-Monza finisce 0-0

EMPOLI (ITALPRESS) – Un punto a testa. Empoli e Monza iniziano così il campionato, non andando oltre lo 0-0 nel match del Castellani valido per la prima giornata di Serie A. Due squadre che, ancora in piena fase di costruzione e col cartello ‘lavori in corsò appeso di fronte alla porta dei rispettivi spogliatoi, preferiscono farsi poco male e mostrano tutti i limiti, in particolare di una fase offensiva ancora da amalgamare e rendere incisiva. La partita inoltre non è stata di alto tasso tecnico in virtù soprattutto di un terreno di gioco ai limiti della praticabilità. I due allenatori, Roberto D’Aversa ed Alessandro Nesta, entrambi squalificati, hanno scelto moduli speculari, 3-4-2-1, in una gara che anche per questo è stato spesso maggiormente tattica che spettacolare. Più Empoli che Monza in generale con in particolare il giovane estremo difensore ospite, Pizzignacco, classe 2001, che si è messo in luce con buoni interventi, ma nessun vero e proprio miracolo. Serata no per Pessina, da cui ci si attende sempre quella luce nei brianzoli che però già nella passata stagione ha brillato a intermittenza.

Tra i toscani nè Pezzella, nè Maleh, quest’ultimo arrivato poco più di 48 ore fa, hanno saputo costruire trame di gioco pericolose per il proprio reparto d’attacco, con Colombo che pure non segnando è sembrato più vivo dell’altro ex Milan, Maldini, col figlio d’arte non a caso sostituito dopo un’ora di gioco.

La migliore chance per il Monza a 16′ dalla fine quando Caldirola, ad altezza dischetto, ha messo sopra la traversa. Sessanta secondi dopo la risposta di Colombo che ha aperto male il piatto destro dopo aver saltato Izzo. Buono l’ingresso di Solbakken che ha impensierito Pizzignacco con un’incursione davvero pericolosa a 5’ dalla fine. Buona la direzione di Fabbri, Empoli-Monza finisce 0-0.

