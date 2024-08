Ludi di San Bartolomeo: in arrivo la 20esima edizione della rievocazione storica

Come ogni anno, Formigine è pronta a rivivere il fascino del Medioevo con la 20esima edizione dei Ludi di San Bartolomeo, uno degli eventi estivi più attesi in città organizzato dalla Pro Loco di Formigine in collaborazione con il Comune.

Da mercoledì 21 a sabato 24 agosto, la città celebrerà il Santo Patrono immergendosi in atmosfere storiche uniche. Il cuore della manifestazione, come da tradizione, sarà la rievocazione storica, tra i Giochi delle Contrade, prove di abilità e destrezza che decreteranno la frazione vincitrice, sfilate in costume, esibizioni di sbandieratori e giullari, e l’immancabile incendio del Castello, momento culminante della manifestazione. Le sfilate partiranno da Villa Benvenuti nei giorni di mercoledì 21 agosto alle 20.15, giovedì 22 agosto alle 20.45 e sabato 24 agosto con due appuntamenti, alle 9.50 e alle 20.15. Ogni giorno, i visitatori potranno passeggiare tra i mercatini medievali, aperti dalle ore 18 ad eccezione di sabato 24, e godere di animazioni da strada, musica medievale e attività per bambini. Sul fronte enogastronomico, la Taverna del Gufo proporrà menù a tema medievale nelle serate del 21, 22, 23 e 24 agosto, con un’apertura speciale anche a pranzo il 24 agosto, mentre in via San Francesco sarà presente la “Locanda dello gnocco”.

L’evento si concluderà in grande stile sabato 24 agosto con il suggestivo incendio del Castello e lo spettacolo pirotecnico-musicale, previsto a partire dalle 22.15. Per la sola serata finale, per accedere all’area sarà necessario munirsi di un braccialetto disponibile presso il punto informativo della Pro Loco sotto il porticato di Sala Loggia dal 20 al 23 agosto dalle 19 alle 22 e il 24 agosto dalle ore 11 fino ad esaurimento nei tre punti di ingresso previsti. Il costo simbolico di 2 euro sarà destinato a coprire le spese per la sicurezza e l’assistenza sanitaria in caso di emergenza. Le persone con disabilità motoria e i loro accompagnatori potranno accedere gratuitamente e sostare oltre i parapetti, con accesso da via Gramsci.

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo dell’evento, si invita a visitare la pagina Facebook Pro Loco Formigine: Oltre il Castello.