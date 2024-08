Finale Emilia: con l’auto investe un pedone, positivo al test con etilometro. Denunciato

Nella tarda serata di Ferragosto i Carabinieri di San Felice sul Panaro, impegnati in un servizio di perlustrazione, intervenivano a Finale Emilia in seguito all’investimento di un pedone segnalato al 112. Accertavano così che un uomo 44enne, che percorreva in auto il centro abitato della cittadina, all’altezza di un crocevia investiva un pedone 17enne causandogli delle lesioni che comportavano l’intervento del “118” e il successivo trasporto all’ospedale di Mirandola, dove il giovane veniva curato e successivamente dimesso.

Il conducente, sottoposto al test dell’etilometro, è risultato positivo e con tasso alcolemico superiore alla soglia di legge, motivo per cui è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebbrezza alcolica e per aver causato un incidente stradale con feriti. Le sanzioni accessorie hanno comportato il fermo amministrativo del veicolo e il ritiro immediato della patente di guida.