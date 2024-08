Correggio, trattamenti settimanali contro la zanzara comune

Obbligo di trattamenti adulticidi settimanali nei luoghi di aggregazione delle persone particolarmente a rischio: anche il comune di Correggio recepisce le indicazioni di Asl e Regione Emilia Romagna in materia di lotta contro la zanzara comune per il controllo dell’infezione da West Nile Virus.

È stata infatti emessa un’ordinanza che obbliga le case di riposo, le strutture protette, i centri sociali e qualsiasi struttura nella quale siano presenti principalmente persone fragili a fare un trattamento settimanale adulticida fino al 30 settembre. Tali interventi devono essere realizzati utilizzando prodotti a basso impatto ambientale secondo le modalità indicate nelle specifiche linee guida regionali e devono essere realizzati da ditte specializzate nel settore.

La zanzara comune è infatti responsabile della diffusione del virus West Nile che colpisce in particolare le persone più anziane e più fragili, con patologie croniche o immunodepresse. Per questo le strutture che le ospitano, se in prossimità di aree verdi, devono attivare forme di protezione.

Al di là del trattamento, comunque, le autorità raccomandano sempre di continuare la lotta larvicida da praticare nei luoghi dove ristagna principalmente l’acqua e l’utilizzo di prodotti repellenti sulle parti scoperte del corpo.

Si ricorda inoltre che mercoledì 28 agosto, in occasione del mercato settimanale, ci sarà il punto informativo con la distribuzione del kit anti-larvale. Dalle 8:30 alle 13:00, di fronte all’ingresso del Municipio, i residenti del Comune di Correggio potranno ricevere tutte le informazioni necessarie e il kit gratuito.