Continuano a Bologna i servizi straordinari di controllo in Piazza XX Settembre e Galleria 2 Agosto

Continuano i controlli della Polizia di Stato di Bologna in Piazza XX Settembre con particolare riguardo alla Galleria 2 Agosto e alle aree limitrofe, dove negli ultimi mesi si sono verificati alcuni episodi legati ai fenomeni di spaccio e ai reati di microcriminalità diffusa.

Nelle giornate di lunedì e martedì, la Questura di Bologna ha predisposto dei servizi di controllo del territorio dove sono stati impiegati anche gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto Mobile e le unità cinofila antidroga.

Nello specifico, nell’arco della giornata di lunedì, sono state identificate 56 persone e controllati 6 veicoli. Durante l’attività è stato denunciato un cittadino tunisino per inottemperanza dell’ordine di espulsione emesso lo scorso 21 marzo, e denunciato altresì un cittadino italiano per inottemperanza foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Bologna.

Nella giornata di ieri, oltre ai reparti sopra menzionati sono stati impiegati anche un equipaggio della Polizia Amministrativa e pattuglie della Polizia Locale per i controlli di rispettiva competenza.

Nell’ambito dei controlli svolti nel pomeriggio sono state controllate oltre 100 persone e una decina di esercizi pubblici. Nello specifico 13 soggetti, tutti di nazionalità straniera, sono stati accompagnati per identificazione presso gli uffici della Questura. All’esito degli accertamenti svolti, un cittadino nigeriano di 21 anni è stato sanzionato in via amministrativa per il possesso di un modico quantitativo di hashish. Stessa sanzione è stata applicata anche ad un soggetto tunisino di 19 anni, il quale trovato anche in possesso di un tirapugni, è stato anche denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Quest’ultimo, all’esito di ulteriori accertamenti è risultato, inoltre, destinatario di un provvedimento di custodia cautelare che è stata eseguita dagli operatori di Polizia con l’accompagnamento presso la locale casa circondariale.