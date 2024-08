Sabato 17 agosto River Trail dall’Alpe di Monghidoro al lago di Castel dell’Alpi

Il comprensorio di Bologna Montana si dimostra sempre più terra amica di turisti. Questa parte di Appennino bolognese si contraddistingue per essere particolarmente vocata all’accoglienza, avendo tra i suoi punti di forza il valore paesaggistico e il patrimonio naturale dei suoi monti e dei suoi laghi, a cui da qualche tempo si è associata una piena capacità di offrire e di comunicare in modo efficace le opportunità ricercate da chi ama trascorrere le sue vacanze in “lento” movimento e soprattutto all’aria aperta.

Ecco dunque che questo panorama si arricchisce di una nuova opportunità, rappresentata dal collegamento tra il lago di Castel dell’Alpi, nel Comune di San Benedetto Val di Sambro, e l’Alpe di Monghidoro. E proprio per lanciarlo e farlo conoscere, i due Comuni di Bologna Montana in collaborazione con l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese hanno organizzato la “River Trail”, un’escursione gratuita e guidata che si svolgerà sabato 17 agosto con partenza alle ore 9:00 dal Rifugio Fantorno (https://maps.app.goo.gl/phyfwPf8Ee9Ve3BLA) per arrivare sulle rive del lago di Castel dell’Alpi dove ad ogni partecipante verrà offerto un pranzo al sacco. Dopo il ristoro è previsto il rientro al Fantorno sempre a piedi, lungo un circuito ad anello della lunghezza complessiva di 16 km. Trattandosi di una escursione a numero chiuso, la prenotazione è obbligatoria chiamando il n. 349 6724250.

“Il turismo lento è il futuro per i nostri territori – spiega Alessandro Santoni, Sindaco del Comune di San Benedetto Val di Sambro – e per poterlo sviluppare in questi anni stiamo lavorando proprio per creare una rete tra pubblico e privato per valorizzare tutte le offerte che il nostro comprensorio appenninico è in grado di offrire, per vivere una vacanza a contatto con la natura e la cultura dei nostri luoghi, affiancata a chi ama praticare sport all’aria aperta. Per questo da tempo siamo impegnati nella valorizzazione del turismo outdoor che il nostro territorio tra monti e laghi offre alle famiglie, alle coppie, a chi è in cerca di avventura ma anche a chi ha bisogno di accessibilità. L’itinerario del “River Trail” si sviluppa lungo sentieri esistenti che in queste settimane grazie al grande lavoro di Marco Santi e Marco Marchioni, che tutti ringraziamo, sono stati puliti. E poi la fondamentale collaborazione con il Rifugio Fantorno e la Cooperativa Foiatonda, per consolidare appunto quel sodalizio tra pubblico e privato che anche e soprattutto in campo turistico sta davvero dando grandissimi risultati anche in termini di presenze”.

“L’Alpe di Monghidoro e il lago di Castel dell’Alpi sono 2 realtà turistiche molto importanti del nostro Appennino, ed i tempi sono maturi per collegarle attraverso un’offerta stabile per camminatori e biker” – afferma Alessio Santi, Assessore al Turismo del Comune di San Benedetto Val di Sambro.