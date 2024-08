Rifiuti: Lista Macchioni risponde all’Assessore Tonelli sulla gestione del porta a porta a Sassuolo

“Quello che dice l’Assessore Tonelli non è del tutto vero, proprio in questo periodo il Comune di Modena, rappresentato dal Sindaco Massimo Mezzetti e la sua giunta di centro sinistra, stà facendo un passo indietro. Riportando batterie di cassonetti per la raccolta differenziata di carta, cartoni, plastica, indifferenziato ecc., in molti punti critici della città, per non avere vari tipi di sacchi colorati che portano a un degrado urbano e poca igiene.

Se l’Assessore Tonelli ritiene di poca rilevanza il fatto igienico e degrado urbano, vuol dire che non è dalla parte dei cittadini. Ma come hanno già dimostrato nei confronti della Coop di avere un occhio di riguardo restituendo immediatamente euro 390,00, di oneri di urbanizzazione in unica soluzione, anche in questo caso l’insistenza di portare avanti questo sistema di raccolta rifiuti porta porta, non è altro che dare un aiuto da chi sta da sempre dalla loro parte, Atersir e Hera.

Volevo ricordare, per l’ennesima volta, gli articoli riportati nel regolamento di Atersir che sono a favore dei Comuni:

-Art. 53 – Contestazione degli inadempimenti del gestore e risoluzione del contratto.

-Art. 58 – Penali e decurtazioni per mancata esecuzione del servizio.

Informino i cittadini del contenuto di questi due articoli che sono a favore dei Comuni e di conseguenza dei cittadini”.

Così il Consigliere Francesco Macchioni