Pianoro, dal 19 agosto chiusura al transito della SP 36 “Val di Zena”

A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito l’Emilia-Romagna a maggio 2023, si sono verificati importanti movimenti franosi che hanno interessato tra le altre la strada provinciale SP 36 “Val di Zena”, in particolare al km 10+500 e al km 12+850 nel territorio del Comune di Pianoro.

Si è reso quindi necessario eseguire lavori di pulizia e disbosco, finalizzati a ispezionare adeguatamente l’area coinvolta, che comportano l’occupazione temporanea dell’intera sezione della sede stradale.

Per eseguire tali lavori si dispone pertanto la chiusura al transito della SP 36 “Val di Zena” dal km 10+500 al km 12+850 a tutti i veicoli e ai pedoni dal 19 agosto fino al termine dei lavori (previsto per il giorno 8 ottobre 2024) dalle 8 alle 17 nei soli giorni feriali.

In ogni momento sarà consentito il transito ai mezzi di soccorso in emergenza.