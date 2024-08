Circolazione del virus West Nile, incontro a Modena in Provincia

Si è svolto martedì 13 agosto in Provincia l’incontro con gli amministratori locali e le autorità sanitarie locali per fare il punto sulle azioni di contrasto alla diffusione del virus West nile e sugli interventi straordinari disposti dalla Regione Emilia-Romagna per contenere e ridurre la circolazione virale del vettore (zanzara) attraverso strategie sinergiche.

Il Presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia ha sottolineato che «oggi si registra una circolazione virale di elevata intensità che rende necessario potenziare le attività di controllo del vettore come disposto dalla nostra Regione, ponendo particolare attenzione ai luoghi ove le persone più suscettibili si concentrano, quali ad esempio strutture socioassistenziali e ospedali con trattamenti adulticidi a cadenza settimanale fino al 30 settembre».

Nel corso dell’incontro sono state condivise le azioni raccomandate dalla Regione Emilia-Romagna, tra cui quella di continuare ad attuare rigorosamente gli interventi di lotta antilarvale attuando turni di distribuzione dei larvicidi ogni 15 giorni sia nel contrasto della zanzara tigre che verso quella “comune” (culex), di intensificare le attività di controllo e sostegno alle attività effettuate dai privati, di effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi qualora sia in programma una manifestazione che comporti il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree all’aperto e di garantire un’adeguata manutenzione dei parchi pubblici con particolare attenzione alla rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e al trattamento di quelli non eliminabili.

E’ stato sottolineato poi che al momento che non è necessario intervenire nelle aree cortilive delle scuole, attualmente chiuse, poichè le zanzare Culex volano prevalentemente in orari serali-notturni e, in ogni caso, fino alla ripresa delle attività didattiche non saranno frequentate da alunni e personale docente.

Braglia ha ribadito poi che «i Comuni sono in prima linea nella lotta al contrasto della diffusione del virus dimostrando ancora una volta l’importanza di azioni congiunte e coordinate per raggiungere i risultati che ci prefiggiamo. Grazie alle indicazioni della Regione e al supporto prezioso dell’Azienda Usl sono certo che sapremo far fronte anche a questa situazione».

Oltre alle azioni condivise è possibile scaricare materiale informativo dai siti:

https://salute.regione.emilia-romagna.it/campagne/zanzare-spuntiamola

https://www.zanzaratigreonline.it/it/comunicazione/campagna-informativa