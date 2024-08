Bologna Estate 2024: domani si balla in Piazza Maggiore con una serata dedicata alla Filuzzi e un omaggio speciale a Henghel Gualdi

Mercoledì 14 agosto alle 21, Bologna Estate accende Piazza Maggiore con una grande festa popolare nel segno della tradizione bolognese: La Filuzzi in piazza, una serata speciale di musica e ballo per salutare il Ferragosto, organizzata dal Comune di Bologna in collaborazione con la Cineteca, a chiusura dell’edizione 2024 di Sotto le stelle del cinema. Per l’Amministrazione comunale interverrà l’assessore Daniele Ara.

“Il 14 agosto con la Filuzzi sul Crescentone è ormai un appuntamento ricorrente e atteso: in questi anni abbiamo fatto ballare in Piazza Maggiore gli esperti ballerini bolognesi ma anche i turisti e gli studenti fuori sede, nel segno di una comunità che valorizza la cultura popolare e sa stare insieme anche nei giorni clou delle ferie estive. Una serata di festa per valorizzare il grande patrimonio culturale della Filuzzi alla bolognese, in cui interpreti affermati e giovani musicisti lavorano insieme” dichiara il sindaco Matteo Lepore.

Con la direzione artistica e la conduzione di Mauro Malaguti, protagonista della serata sarà Massimo Budriesi, uno fra i più autorevoli musicisti filuzziani che con la sua orchestra darà vita a una serata danzante nel solco della tradizione. Ospite della serata Debora Battistini, giovane fisarmonicista allieva del Maestro Arnaldo Bettelli.

A completare il programma, un intervento speciale del Maestro Lamberto Lipparini al pianoforte e Gigi Bondioli al clarinetto, che ricorderanno con alcuni classici motivi da ballo, il lavoro di Henghel Gualdi in occasione del centenario dalla sua nascita. Henghel Gualdi risiedeva a Bologna e oltre a collaborare con i grandi musicisti del jazz ha avuto un ruolo significativo nella Filuzzi, incidendo con Carlo Venturi, Ruggero Passarini e producendo fisarmonicisti del calibro di Tiziano Ghinazzi.

Torna in Piazza Maggiore un appuntamento estivo che porta allegria in città in questo periodo di ferie agostane e che rappresenta anche un’occasione per approfondire la tradizione bolognese del 14 agosto in piazza e l’importanza della musica popolare bolognese.

Per gli appassionati della Filuzzi sarà un’occasione speciale per volteggiare a ritmo di valzer, polke e mazurke sul Crescentone di Piazza Maggiore. I tanti successi della tradizione musicale popolare bolognese saranno eseguiti dal vivo da interpreti d’eccezione per un genere musicale che non ha età e continua a coinvolgere generazioni di musicisti e ballerini. Sul grande schermo del cinema in piazza, scorreranno alcune immagini d’archivio che attestano il radicamento di questa tradizione nella cultura bolognese.

La serata è un progetto del cartellone di Bologna Estate e si inserisce all’interno delle attività promosse dal Comune di Bologna per valorizzare il grande patrimonio culturale della Filuzzi con la collaborazione del Movimento per il rilancio della Filuzzi a Bologna e in città metropolitana.