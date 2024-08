Il 16 e 17 agosto, al Santa Maria Nuova, chiusura di alcuni servizi al pubblico e uffici amministrativi

In occasione del ponte di Ferragosto, nelle giornate di venerdì 16 e sabato 17 agosto alcuni uffici e servizi dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia osserveranno la chiusura.

A Reggio Emilia saranno chiusi:

al Padiglione “Morel” in via Amendola n.2: gli uffici amministrativi, il servizio Cuptel e il servizio telefonico SAUB;

all'ex Ospedale Spallanzani in Viale Umberto I n.50: gli uffici amministrativi;

all'Arcispedale Santa Maria Nuova: l'Ufficio Stranieri e Mobilità Internazionale, il Servizio di assistenza protesica Area Centro (Palazzina H), il servizio di risposta telefonica per l'attività di pre-ricovero Chirurgico;

Gli Sportelli Polifunzionali del Santa Maria Nuova saranno aperti venerdì 16 al mattino nella fascia oraria 7:30-13 per le sole prenotazioni Cup, mentre non sarà svolta la consueta attività pomeridiana di cambio medico e rilascio esenzioni solitamente prevista in orario 15-17.

In provincia saranno chiusi: