Esodo estivo: controlli serrati dei carabinieri del comando provinciale di Bologna

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, durante un servizio di controllo del territorio a largo raggio effettuato nel Capoluogo Emiliano, finalizzato a garantire la sicurezza stradale, hanno eseguito numerosi controlli alla circolazione procedendo all’identificazione di 45 persone e 30 veicoli.

Durante le operazioni, sono state accertate diverse violazioni al Codice della Strada. Per la precisione, un 35enne italiano è stato segnalato per guida in stato di ebbrezza con relativo ritiro di patente, mentre un altro soggetto, anch’esso poco più che 30enne, è risultato positivo all’alcoltest, con tasso alcolemico superiore all’1,50G/L, al quale oltre al ritiro di patente, il proprio veicolo è stato sopposto a sequestro amministrativo. Inoltre i numerosi equipaggi impegnati nel citato servizio, hanno contestato ad alcuni automobilisti, sanzioni relative alle violazioni del Codice della Strada per eccesso di velocità e per l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida. L’iniziativa dei Carabinieri, proseguirà per tutta la stagione estiva in corso, anche con l’attuazione di specifici servizi in fascia oraria notturna, in particolar modo nei fine settimana, per prevenire comportamenti inadeguati e pericolosi legati alla movida.