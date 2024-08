Disservizi fornitura di energia elettrica, il Sindaco di Formigine scrive ad Enel

In seguito ai disservizi nella fornitura di energia elettrica verificatisi in queste settimane, il Sindaco di Formigine Elisa Parenti ha scritto ai vertici di Enel:

“Gentilissimi,

con la presente sono a segnalare la mia forte preoccupazione per il susseguirsi di disservizi, guasti e interruzioni nella fornitura di energia elettrica per le utenze del territorio del Comune di Formigine. Sappiamo che la situazione è monitorata e gli interventi in emergenza vengono eseguiti quotidianamente per ripristinare il servizio più celermente possibile, tuttavia rimangono numerosi e quotidiani gli episodi problematici, per cui le segnalazioni giunte direttamente al Comune e al Sindaco, oppure pubblicate sui social network continuano a ripetersi assieme alla denuncia di danni alle apparecchiature elettroniche ed elettrodomestici causate dagli sbalzi di tensione della rete.

Non posso inoltre non segnalare i danni collaterali causati dagli interventi a infrastrutture e pavimentazioni stradali appena realizzate dal Comune di Formigine. Il ripristino risulta a vostro carico ma è evidente il peggioramento della qualità del manto stradale su cui vengono realizzati tagli e scavi, e il ribaltamento sul Comune di Formigine di successivi costi di manutenzione stradale e riasfaltatura sono fattori che noi non possiamo non considerare come estremamente negativi.

Non penso sia necessario elencare puntualmente numero, data, ora e luogo delle interruzioni perchè sono dati già in vostro possesso: penso sia invece necessario e urgente trovare le modalità per porre rimedio definitivamente a questi disservizi sulla rete elettrica che investono Formigine più di quanto non capiti con altri comuni limitrofi, a partire da Modena. Nelle scorse settimane mi sono attivata per chiedere un incontro con una rappresentanza della vostra azienda, che abbiamo fissato per settembre. Nel frattempo la situazione è nuovamente peggiorata e le segnalazioni della cittadinanza che ha subito danni alle apparecchiature casalinghe aumentate a dismisura.

Al di là dell’incontro di settembre chiedo quindi di ricevere urgentemente informazioni sulla situazione in essere, sulle problematiche riscontrate, sulle proposte di soluzioni a breve termine dei disagi (che si ripetono con frequenza più insistente nella stagione estiva), nonché sul piano di investimenti a medio lungo termine previsto dalla vostra spettabile azienda per risolvere in via definitiva i problemi di una infrastruttura elettrica che risulta con tutta evidenza ad oggi sottodimensionata per le esigenze di un comune come quello di Formigine. In questi giorni la mia segreteria e gli uffici tecnici hanno più volte cercato di mettersi in contatto con i vostri responsabili tecnici territoriali ma non siamo riusciti ad avere un contatto stabile e nemmeno informazioni utili per dare riscontro a quei cittadini in stato di disagio che si sono rivolti all’amministrazione per un supporto, e questo a nostro avviso è del tutto inaccettabile. Come sicuramente migliorabile è il livello di informazioni fornite alla cittadinanza: il Comune può essere di supporto nel dare informazioni attraverso i suoi strumenti di comunicazione (social, sito, ufficio stampa, ecc) per diffondere in tempo reale le informazioni di servizio sui guasti (localizzazione, motivo, tempi di intervento e di ripristino della fornitura). Su questo però evidenziamo di non essere assolutamente in grado di rispondere ai cittadini che segnalano in quanto alla nostra amministrazione in primis non giunge alcuna informazione utile in tempo reale: pensiamo che anche su questo sia possibile fare una riflessione congiunta per migliorare la situazione.

Rimanendo in attesa di cordiali riscontri nel minore tempo possibile, porgiamo i nostri più distinti saluti”.