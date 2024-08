Castelnovo, l’assessore Boni: “Abbiamo già messo in campo diversi progetti importanti nei primi 60 giorni”

A 60 giorni dalle elezioni il neo Assessore allo sport, mobilità, edilizia privata e digitalizzazione Carlo Boni pone l’attenzione su alcuni progetti già messi in campo su diversi temi.

“Per me l’ingresso in giunta, pur rappresentando un ruolo nuovo, costituisce un lavoro portato avanti in continuità rispetto alla precedente consigliatura in cui ho svolto il ruolo di capogruppo di maggioranza. Ora quindi abbiamo la possibilità di finalizzare alcuni interventi di cui avevamo gettato le basi già nei mesi scorsi. Tengo molto a fornire un’informazione e comunicazione costante alla comunità non solo perché si sappiano le cose che intendiamo fare, ma perché mi aspetto idee, suggerimenti, partecipazione. Occuparsi dell’amministrazione del proprio paese è un diritto – dovere che passa dalla consapevolezza di svolgere un servizio e di essere al servizio”.

Prosegue Boni: “Sul tema della mobilità ad esempio, abbiamo compiuto passi avanti importanti rispetto all’introduzione nei parchimetri in paese dell’applicazione EasyPark per il pagamento dei parcheggi “blu”, con tariffe differenziate e possibili abbonamenti. Su questo tema, su cui eravamo impegnati già da tempo, c’è ora un appoggio unanime sancito anche nell’ultimo Consiglio comunale. Un altro progetto che potrebbe avere grande importanza riguarda l’opportunità, sondata in modo concreto in queste settimane, di realizzare un nuovo parcheggio recuperando un’area attualmente in abbandono sul retro del Centro Direzionale, acquisendo circa 45 nuovi posteggi in un punto strategico vicinissimo al centro del paese. Un progetto su cui ci sarebbe anche l’occasione di accedere a finanziamenti dedicati, che stiamo perseguendo attraverso il lavoro degli uffici comunali.

La sicurezza stradale resta per noi una priorità fondamentale per cui si sta valutando l’apposizione di rallentatori e un aumento dei controlli anche a seguito delle segnalazioni dei residenti, ad esempio nella frazione di Casale e in via Simonazzi in prossimità delle scuole medie.

Per quanto riguarda lo sport, Boni prosegue: “In questo settore abbiamo raggiunto negli anni recenti risultati davvero fondamentali, anche per la valorizzazione del paese, l’incoming turistico e le ricadute economiche. Stiamo valutando nuovi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti sportivi, e ovviamente prosegue in modo sempre più forte la collaborazione fondamentale con la Federazione sport sordi Italia, attraverso la quale è stato possibile finanziare il nuovo palazzetto dello sport nella zona attigua al Centro Coni, con i lavori che stanno procedendo alacremente.

Sarà presto indetta la nuova gara per la gestione del Circolo Tennis di via M.L.King, una struttura di grande pregio del nostro paese che recentemente ha visto anche il rifacimento dei due campi da tennis all’aperto, che si aggiungono ai due coperti e i due campi da padel. Il nostro territorio si sta affermando sempre più anche come uno tra i più vocati a livello quanto meno regionale per il ciclismo, sia su strada che le mountain bike, come confermano alcune manifestazioni di livello internazionale che ospitiamo da anni come l’Appenninica Mtb Stage Race. Il movimento ciclistico negli ultimi anni è cresciuto in modo esponenziale anche grazie alla diffusione delle e-bike, per cui installeremo nuove colonnine per la ricarica dotate anche di alcuni attrezzi di base per riparazioni “volanti” in caso di guasti. Valutiamo anche la possibilità, sempre in ambito di frequentazione ciclistica del paese, di introdurre una corsia per le biciclette nel tratto di via Roma tra l’Isolato Maestà e l’incrocio con via Dante, dato che al momento vediamo che comunque molti ciclisti che arrivano dalla direzione di Vetto lo percorrono in questo senso per proseguire poi verso la pianura o la Pietra di Bismantova. Infine stiamo anche cercando di individuare spazi ulteriori per ampliare le strutture dedicate al calcio, che coinvolgono sempre più giovani sul territorio grazie all’ottimo lavoro svolto dalle nostre società sportive.

Negli ultimi anni i progetti sportivi, nell’ambito di Castelnovo Monti paese per lo sport, hanno aumentato in modo esponenziale le presenze turistiche in paese in tutte le quattro stagioni, per cui oggi una nostra priorità è proseguire un dialogo con gli imprenditori del settore alberghiero non solo locali, ma tutti quelli che possano essere interessati a investire sul territorio così da aumentare la ricettività. Ad oggi infatti ci troviamo nella situazione di non poter accogliere tutte le richieste di raduni, manifestazioni e gare che ci pervengono, proprio per la scarsità di posti letto. A questo proposito un progetto in via di approfondimento ma che appare praticabile riguarda la possibilità di coinvolgere cittadini che abbiano a disposizione appartamenti in affitto o posti letto, che potrebbero concederli attraverso una semplice comunicazione alla Questura e alla Regione. Ci proponiamo ovviamente come interlocutori per arrivare a questa ricettività diffusa sul territorio che sarebbe molto positiva”. Infine sulle tematiche legate alla digitalizzazione Boni conclude: “Punteremo sempre più alla semplificazione delle pratiche edilizie attraverso la trasmissione digitale di tutta la documentazione per facilitare il lavoro dei tecnici. Proseguiremo la costituzione di un archivio digitale che abbiamo già avviato e che potrà essere anch’esso molto utile”.