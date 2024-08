Precipita in un canalone, 31enne morta sull’Alpe di Succiso

Una giovane donna bolognese di 31 anni, è morta ieri sulla parete ovest dell’Alpe di Succiso per un incidente avvenuto nel pomeriggio. La donna stava percorrendo il sentiero Barbarossa con il compagno quando è scivolata e precipitata per circa 100 metri in un canalone impervio. Il compagno ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Sono stati attivati Vigili del fuoco, Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna ed EliPavullo, quest’ultimo ha caricato a bordo un T.E della stazione Cusna che ha operato insieme all’equipe tecnico sanitaria dell’elisoccorso che è stata verricellata sul luogo in cui si trovava la paziente. Per la donna purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La salma è stata recuperata dall’elisoccorso e trasportata al campo sportivo di Succiso Nuovo.