Unione del Distretto ceramico, assegnate le deleghe: Zironi confermato alla presidenza, Parenti vice

Il Consiglio dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico, nella seduta dello scorso 11 luglio, ha attribuito le nuove deleghe che riguardano le competenze e le funzioni dei Comuni del Distretto ceramico.

In particolare, il presidente è confermato nella figura di Luigi Zironi, sindaco di Maranello, mentre è stata nominata vice presidente dell’Unione del Distretto Ceramico Elisa Parenti, sindaca di Formigine, che si occuperà anche di politiche del personale e comunicazione.

Per le altre funzioni, il sindaco di Fiorano Modenese Marco Biagini si occuperà di politiche sociali e servizi alla persona, Elio Pierazzi sindaco di Frassinoro di armonizzazione, regolamenti e statuto, Matteo Mesini sindaco di Sassuolo di politiche economiche, finanziarie e bilancio, Maurizio Paladini sindaco di Montefiorino di sub ambito montano, mentre Fabio Braglia, sindaco di Palagano e presidente della Provincia di Modena avrà la delega per la Protezione civile e per la Centrale unica di committenza.

Infine Mauro Fantini, sindaco di Prignano sulla Secchia si occuperà di Suap mentre Luigi Zironi di Maranello di infrastrutture informatiche e telematiche, servizi digitali e Sia.

Le nuove nomine sono state attribuite a seguito delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno scorso, che hanno portato al rinnovo delle cariche amministrative nei Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Sassuolo e Prignano sulla Secchia, mentre Montefiorino e Palagano non sono stati interessati dalla tornata elettorale.