Nuova telecamera e più controlli per il cinema estivo di Modena

Nella zona del Supercinema Estivo il Comune di Modena ha installato una nuova telecamera, già inserita nella rete della videosorveglianza urbana, con i collegamenti diretti alle Sale operative di Polizia locale e Forze dell’ordine.

Il nuovo apparecchio si aggiunge a quelli già collocati nei mesi scorsi nel Parco della Creatività di piazzale Panini, l’area riqualificata tra le vie Peretti, Sigonio, Buon Pastore e Morane, dove inoltre vengono intensificati i controlli serali e notturni. Accanto a quelli garantiti da Polizia locale e Forze dell’ordine, infatti, è stato attivato anche un cosiddetto servizio dinamico esterno, con ripetuti passaggi di una guardia giurata tra le 21 e le 7 del mattino.

La nuova telecamera è stata collocata proprio nei pressi del nuovo ingresso del Supercinema, mentre le altre telecamere sono installate in altre aree del complesso: sul lato di via Peretti, consentendo di monitorare, oltre all’accesso, la scala che porta alla piazza e la strada; sul lato di via Carlo Sigonio a sorveglianza dell’ingresso e dell’intera area da quel versante; a ridosso della palestra per videosorvegliare anche tutta l’area della piazza interna. Gli apparecchi dome permettono quindi attualmente di monitorare in modo ancora più completo l’ampia area della piazza pedonale rialzata, il parcheggio a raso e le vie d’accesso e potranno essere ulteriormente implementati sulla base delle indicazioni delle Forze dell’ordine e in vista del completamento dell’intervento di rigenerazione urbana in atto. Sono aperti, infatti, i cantieri delle strutture commerciali e residenziali, così come quello della seconda sala del nuovo Teatro delle Passioni.