Merce ricettata e contraffatta: quattro giovani denunciati a Modena

La Polizia di Stato di Modena ha denunciato quattro giovani cittadini rumeni per i reati di ricettazione e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Nel primo pomeriggio di ieri, nel transitare in viale dell’Indipendenza la Squadra Volante ha notato due uomini che, con borse voluminose, si stavano dirigendo verso un’autovettura parcheggiata nei pressi del parco Enrico Berlinguer, dove a bordo, li attendavano altre due persone. Gli agenti, insospettitisi anche dal fatto che i due ragazzi alla vista della Polizia avevano accelerato il passo come per eludere un controllo, hanno proceduto alla loro identificazione.

I quattro giovani, in Italia senza fissa dimora, due dei quali già noti alle forze dell’ordine, sono stati trovati in possesso di numerose confezioni di profumi, coltelli, regola barba, taglia capelli elettrici ed altro materiale tecnologico di dubbia provenienza, oltre ad auricolari e smartphone contraffatti, rivenuti in varie borse all’interno dell’autovettura.

A specifica richiesta, i quattro indagati non hanno fornito valide spiegazioni circa la provenienza di detto materiale, che è stato sottoposto a sequestro penale.