Le modalità di acquisto dei biglietti per il Memorial Previdi

Mercoledì 28 agosto 2024 inizierà la XIII edizione del Memorial. Di seguito le modalità dei tagliandi

BIGLIETTERIA

L’ingresso a tutte le gare del torneo sarà di €5,00 (comprese le categorie donna, Over 65, Over 14 e militari). Gratuito sarà l’ingresso solo per la categoria Under 14.

Le partite in programma allo Stadio “A. Spazzoli” del Mapei Football Center saranno ad ingresso gratuito.

RICHIESTE PER SOCIETÀ SPORTIVE E PROCURATORI

Le richieste di accredito vanno inoltrate alla segreteria sportiva, via e-mail a memorialprevidi@gmail.com entro lunedì 26 agosto 2023 ore 19:00 . Il Comitato organizzatore si riserva fin d’ora la possibilità di non accettare eventuali richieste che dovessero pervenire oltre il termine stabilito.

Le richieste di accredito dovranno riportare i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita) del richiedente. In particolare, gli accrediti da parte delle Società Sportive dovranno essere richiesti su carta intestata della Società .

L’incompletezza delle informazioni comporterà la non assegnazione del titolo d’ingresso.

Il ritiro dei tagliandi potrà avvenire presso lo sportello accrediti delle biglietterie dei campi sportivi il giorno della gara.

Tutte le informazioni aggiornate sul Previdi sono disponibili sul sito web www.memorialprevidi.it, sulla pagina facebook www.facebook.com/MemorialNardinoPrevidi, sulla pagina instagram del torneo @memorialprevidi e sull’account X del torneo @MemPrevidi.