Interamente riaperta al traffico questa mattina la linea ferroviaria Bologna – Porretta

Conclusi nei tempi previsti i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana fra Sasso Marconi e Porretta – nei giorni 3 e 4 agosto – e fra Casalecchio Garibaldi e Porretta – dal 5 all’8 agosto. Effettuate, in particolare, la manutenzione del ponte ferroviario sul fiume Reno, in località Carbona e l’impermeabilizzazione di un secondo ponte ferroviario in località di Vergato.

Contestualmente sono stati rinnovati i deviatoi nella stazione di Sasso Marconi.

Circa 130 i tecnici impegnati nei cantieri, fra personale di RFI e delle ditte appaltatrici, che hanno operato con l’ausilio di 20 mezzi d’opera.

Investimento di RFI 2,4 milioni di euro.

La velocità dei convogli sarà inizialmente ridotta nelle aree interessate dai lavori, come prevedono le norme in caso di rinnovo dell’infrastruttura, per poi essere gradualmente elevata fino al raggiungimento della velocità massima previsto a partire da sabato 24 agosto. Fino a tale data i treni non effettueranno la fermata di Casalecchio di Reno.