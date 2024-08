Incidente stradale a Gualtieri: due feriti di cui uno grave

Ieri sera, poco dopo le 21:30, lungo la Statale della Cisa all’altezza dell’incrocio con via Conti di Canossa, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due autovetture una Fiat Stilo e una BMW X3. Nell’incidente, l’occupante della Fiat Stilo è rimasto intrappolato tra le lamiere a causa dell’impatto violento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due ambulanze, l’auto medica e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre l’occupante intrappolato nella Fiat Fiat Stilo. L’uomo, di 48 anni, residente a Guastalla, è stato successivamente trasferito in codice rosso all’ospedale di Reggio Emilia per le gravi ferite riportate. L’autista dell’altro veicolo coinvolto, un giovane 24enne pure lui residente a Guastalla, è stato trasportato all’ospedale di Guastalla, con codice di media gravità. I carabinieri di Luzzara, intervenuti per i rilievi, stanno attualmente conducendo accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato al sinistro.