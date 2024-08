Il prignanese Aldo Storari sul tetto del mondo con l’agility dog

Si chiama Aldo Storari, ha 71 anni e da un anno risiede a Prignano il nuovo campione del mondo di categoria nella specialità dell’agility dog, sport cinofilo che consiste nell’affrontare con il cane un percorso ad ostacoli e concluderlo senza penalità nel minor tempo possibile.

Nei giorni scorsi Storari ha partecipato alla prima edizione del campionato del mondo SOAWC over 55/6 che si è svolta a Opglabbeek, in Belgio, conquistando ben due medaglie d’oro grazie alla sua “All you need is love”, detta più brevemente “Joy”, una border collie femmina di 9 anni. In particolare, Storari ha trionfato sia nella combinata individuale della categoria Over 65 su 40 binomi partecipanti, sia nella combinata a squadre formata da quattro binomi, su 35 squadre partecipanti.

“Sono molto soddisfatto del traguardo raggiunto – ha commentato Storari – sia per l’alta competitività degli avversari, sia perché non mi aspettavo un risultato del genere, anche se l’impegno e l’applicazione non sono mai mancati. È stato molto emozionante rappresentare la nazionale italiana Enci (ente nazionale cinofilia italiana che ringrazio insieme agli sponsor che hanno permesso la partecipazione a questo evento). Peraltro, la nostra partecipazione è stata la prima per le categorie Over 55 e Over 65, quindi possiamo dire di avere aperto la strada in questo senso anche per le edizioni future”.

Storari ha poi aggiunto: “Mi sono avvicinato a questo sport da oltre vent’anni, praticandolo con costanza e assiduità con cani di razze diverse. Normalmente, per avviare un cane a questa disciplina bisogna educarlo fin da cucciolo dandogli l’imprinting necessario per costruire in seguito le basi per prepararlo all’agility e in ogni caso occorrono almeno due anni di allenamenti specifici per portarlo ad affrontare le competizioni. Personalmente, mi alleno insieme a Joy due volte a settimana a Correggio in una scuola (All Or Nothing) con un istruttore cinofilo di professione, Gervasio Sicignano, che ringrazio sinceramente”.

La passione di Aldo Storari, che nella sua carriera di sportivo è stato pallavolista e allenatore di pallavolo prima di passare all’universo cinofilo, ha contagiato anche i suoi familiari, con ottimi risultati. La moglie Elisabetta Bompani, infatti, sempre ai Campionati Mondiali, si è piazzata nella categoria Medium Over 65 individuale al nono posto (su 40 binomi) con Lady, cagnolina di razza Shetland.

In qualità di detentore dei titoli conquistati, Storari ha anche acquisito il diritto a partecipare, sempre per i colori della nazionale italiana Enci, alla prossima edizione dei campionati mondiali di agility dog, in programma nel 2025 in Portogallo.