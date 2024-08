I danni da maltempo a Guastalla: 15 alberi divelti dal vento e black out per qualche ora a lido Po

In seguito agli eventi meteo di mercoledì scorso, sul territorio guastallese sono state abbattute dal vento una quindicina di piante nelle aree verdi, nei parchi e in golena.

I danni principali si sono registrati lungo viale Po dove un albero, cadendo, ha tranciato un cavo della luce, lasciando senza elettricità le attività ricettive e sportive a Lido Po, e a San Martino, dove una pianta è caduta, causando alcuni danni al tetto di un’abitazione.

Non si sono registrati altri danneggiamenti particolari o lesioni alle persone.

“Gia ieri – afferma il vice sindaco e assessore all’ambiente Chiara Lanzoni – erano state ripristinate quasi tutte le situazioni critiche e si sta procedendo alla pulizia delle aree dalle ramaglie cadute”.

Si coglie l’occasione per avvisare la cittadinanza e gli habitué di Lido Po che, dopo il ponte sul Crostolo, la ciclopedonale è chiusa in quanto il Comune di Gualtieri ha emesso un’ordinanza di messa in sicurezza del viale di sua pertinenza. Pertanto, dalla parte guastallese si può arrivare a Lido Po tranquillamente ma solo fino al ponte sul Crostolo.