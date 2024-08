Giovedì 29 agosto Vignola ospita la Finale regionale di Miss Italia

Ancora una volta, Vignola ospiterà una finale regionale di Miss Italia, il concorso di bellezza giunto ormai alla sua 85esima edizione. La Finale Miss Framesi 2024 è in programma giovedì 29 agosto, alle ore 21.00, nella suggestiva cornice di Piazza dei Contrari. L’iniziativa, promossa da Pro Loco Vignola Terra di ciliegie, ha il patrocinio del Comune di Vignola e il sostegno di numerosi esercizi commerciali della città. Sarà, infatti, l’occasione non solo per vedere sfilare sul palco le più belle ragazze del territorio, ma anche per ammirare abiti e accessori forniti dai negozi cittadini che hanno contribuito a costruire l’evento.

Il programma della manifestazione, come già gli anni passati, prevede un pre-serata con il ritrovo delle aspiranti miss, dalle ore 18.00, in viale Mazzini: verranno accompagnate sulle auto d’epoca dei soci del Classic Club Vignola in un tour per le strade della città con sosta per un aperitivo di benvenuto presso “Giù in piscina” e presso il Caffè Torino.

Dalle ore 21.00, poi, in piazza dei Contrari, si terrà una prima sfilata delle giovani partecipanti che indosseranno abbigliamento e accessori proposti dalle attività commerciali locali, a seguire lo svolgimento della sfilata ufficiale che proclamerà la vincitrice. A presentare la manifestazione sarà, ancora una volta, Antonio Borrelli. L’ingresso all’area è libero.

La Proloco Vignola desidera ringraziare tutti coloro che da sempre collaborano alla buona riuscita dell’evento e in particolare gli sponsor, i volontari civici, l’Associazione Carabinieri in congedo, la Fondazione di Vignola e il Circolo ACLI di Vignola.

Gli esercizi commerciali che sostengono l’evento sono Autoflavia di Savignano sul Panaro, la Pasta di Celestino, Gp logistica, Miani floricoltura, Jey Cole Man, Centro Ottico, Cristina N, Wainer Morandi, Ferramenta Guaitoli, Osteria della Luna, Allianz assicurazione, Moda Spose, Twin profumerie, Gioielleria Galli, Le mani che vorrei e Tabaccheria Rubini.

In caso di maltempo la serata sarà rinviata a lunedì 2 settembre.