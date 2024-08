Concerto di Ferragosto al Castello di Spezzano

Si conclude la rassegna musicale “Note di notte” al castello di Spezzano, con il tradizionale Concerto di Ferragosto, giovedì 15 agosto, alle ore 21, organizzato dall’associazione Amici della Musica Nino Rota, che quest’anno propone “La serva padrona” di Giovanni Paisiello, opera buffa.

Sul palco nella corte del Castello l’Orchestra Ensemble Nino Rota, Anna Capiluppi soprano, Claudio Lacava baritono, Alessandro Garuti mimo, Silvia Felisetti mimo e regia. Direttore Adriano Taccini, trascrizione e adattamento Mirco Bondi.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti disponibili (199 in corte). In caso di maltempo la serata musicale si svolgerà in Sala delle Vedute (99 posti), con accesso per ordine di arrivo.

Sarà disponibile anche il servizio bar gestito dai volontari di AVF (Associazione Volontari Fiorano).

Gli appuntamenti di “Note di notte”, che anche quest’anno hanno riscosso una grande successo, sono proposti dal Comitato Fiorano in Festa, insieme all’associazione Quelli del ’29, che gestisce il teatro Astoria, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese. La rassegna è inclusa nel progetto Palcoscenico per la città “sostenuto da Fondazione di Modena nell’ambito del bando Mi Metto all’Opera 2024”.