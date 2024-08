Ceas, tornano a settembre a Vignola gli “Appuntamenti dell’Ambiente”

Dopo il buon successo di pubblico dei laboratori per ragazzi in piscina nel mese di luglio, tornano a settembre gli “Appuntamenti dell’Ambiente” voluti dal Comune di Vignola in collaborazione con il Ceas Valle del Panaro, Centro di educazione all’Ambiente e all’Ecosostenibilità dell’Unione Terre di Castelli. In programma quattro escursioni guidate e due laboratori sui temi dell’ambiente, tutti a partecipazione gratuita.

Si comincia sabato 7 settembre con “Tutti al Cimone”, itinerario lungo il sentiero dell’Atmosfera (ritrovo alle ore 10.00 al Lago della Ninfa di Sestola). Sabato 14 settembre, invece, nel pomeriggio si camminerà da Vignola a Campiglio alla scoperta del borgo antico (ritrovo alle ore 15.00 dal Bar Gioconda). Sabato 21 settembre sarà la volta de “La via dei ciliegi”, escursione lungo le campagne vignolesi fino a Marano (ritrovo alle ore 15.00 in piazza dei Contrari). Infine sabato 28 settembre è in programma la camminata dedicata a “Il Panaro tra storia e natura” (ritrovo alle ore 15.00 presso il parcheggio delle piscine).

Due i laboratori incentrati sui temi dell’ecosostenibilità. Sabato 7 e domenica 8 settembre, gli educatori del Ceas saranno presenti alla Settimana dello Sport e del Benessere con un laboratorio dedicato a bambini e ragazzi dal titolo “Giochiamo con la mobilità”. Nel pomeriggio di domenica 15 settembre, invece, è in programma, presso l’ex Macello, un laboratorio dedicato a tutta la famiglia sul tema “Plastic free”.

“Siamo molto soddisfatti per la buona accoglienza ricevuta dal progetto “Vignola a bordo vasca” – commenta la vice-sindaca e assessora all’Ambiente Anna Paragliola – Era la prima volta che laboratori di questo tipo venivano proposti in piscina e abbiamo potuto constatare con piacere che, ogni mercoledì pomeriggio, almeno una ventina di bambini e ragazzini si sono appassionati al riciclo creativo. A settembre riproponiamo le escursioni guidate e i laboratori per le famiglie che già sono piaciuti anche negli anni passati. La sensibilità verso i temi dell’ecosostenibilità e della tutela dell’ambiente si costruisce anche con queste iniziative. Desidero quindi ringraziare gli educatori del Ceas che con passione e competenza portano avanti questi progetti”.

Tutte le iniziative sono a partecipazione gratuita. E’ gradita comunque la prenotazione alla mail info@ceasvalledelpanaro.it o al numero 335/1282557.