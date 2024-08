Margherita Hack, la Signora delle Stelle. A Guastalla uno spettacolo musicale per ricordare la grande scienziata

Sabato 10 agosto alle ore 21.00 in piazza Mazzini a Guastalla sarà allestito lo spettacolo “MARGHERITA HACK La signora delle stelle”, a cura di Elena Gollini e Comitato No Profit Gualtieri Oltre. Voce narrante Simona Mandurino, partecipazione canora Cristina Reda, musiche Enea Fava.

Lo spettacolo vuole essere un omaggio alla grande scienziata astrofisica, “a questa grandissima immensa donna-scienziata, di cui conservo e custodisco ricordi davvero unici e impagabili nella loro unicità” – afferma Elena Gollini – Aver potuto godere della presenza di Margherita Hack in contesti pubblici e privati e aver potuto rapportarmi e relazionarmi con lei in maniera autentica e spontanea è per me motivo di enorme onore e orgoglio, che porterò con me sempre e per sempre”.

La stessa Gollini, in un contributo sulla rivista di neuroscienze Anemos, la ricorda così: “Maestra di vita, di etica e di morale, oltre che esimia scienziata ed eccellente ricercatrice, lascia un vuoto incolmabile e un segno indelebile del suo lavoro egregio e del suo operato sopraffino. Ricordo, che nella sua radicata umiltà e modestia era persino restia a ricevere gli applausi e a firmare autografi. Non cercava mai il puro esibizionismo di consenso e tanto meno il protagonismo ostentato. Cercava invece piuttosto, quella forma di interazione verace e genuina senza maschere e quella comunione di intenti e di intenzioni su cause, che perorava con indomita e perseverante tenacia e con caparbia ed energica intraprendenza. Margherita era se stessa sempre e comunque e non aveva bisogno di emergere e di prevalere. Amava il confronto dialettico libero e aperto e lo scambio arricchente e costruttivo nel dibattito. Amava sentirsi utile socialmente e fare del bene senza speculazioni”. Iniziativa gratuita.

Per informazioni: Ufficio Cultura 0522 839756 ufficiocultura@comune.guastalla.re.it