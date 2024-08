Finale Emilia: la situazione dopo il maltempo di mercoledì sera

Sono stati diversi i danni provocati dal fortunale che si è abbattuto su Finale Emilia nella serata di ieri, durante il quale è stata registrata una precipitazione cumulata di 36,4 mm alle ore 19:00, con il superamento della soglia dei 30 millimetri all’ora.

Immediatamente è stato convocato il Centro Operativo Comunale, seppur in forma ridotta, e sono intervenuti nelle zone più colpite i vigili del fuoco volontari di Finale Emilia, i volontari della Protezione Civile e gli agenti della Polizia Locale.

In particolare, si sono registrate cadute di diversi alberi in parchi e strade cittadine, ma la situazione che ha destato maggiore allarme è stato il distacco del ponteggio di un condominio in ristrutturazione a Massa Finalese, per il quale esisteva il pericolo di crollo. È stato necessario provvedere all’evacuazione di alcune famiglie, una delle quali è stata ospitata in albergo, mentre le altre hanno trovato rifugio presso familiari e parenti.

Nella mattinata stanno proseguendo le operazioni di rimozione delle alberature cadute, mentre la ditta incaricata dei lavori nel condominio danneggiato sta provvedendo a togliere il ponteggio per rimettere in sicurezza l’edificio.