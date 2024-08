Castelnovo Monti: il 12 agosto una straordinaria “Camminata dantesca” con Riccardo Starnotti

All’ora del Vespro, dalle 18, ci si troverà al Centro Laudato Sì, per una camminata dantesca con Riccardo Starnotti attorno alla Pietra di Bismantova. Al centro Starnotti inizierà la lettura e il commento del IV Canto del Purgatorio, della Divina Commedia, ovvero quello in cui è citata la Pietra di Bismantova nel verso “Vassi in Sanleo e discendesi in Noli, montasi su Bismantova e ‘n Cacume, con esso i piè; ma qui convien ch’om voli; dico con l’ale snelle e con le piume del gran disio, di retro a quel condotto che speranza mi dava e facea lume”.

Si camminerà poi nei dintorni della rupe simbolo dell’Appennino reggiano.

Starnotti è uno studioso esperto di Dante Alighieri e la Divina Commedia, ma è anche guida turistica, ambientale e “dantesca“, come gli piace definirsi, ed ha iniziato questa attività a Firenze e in Toscana per poi essere invitato in molte altre zone d’Italia. Promotore del progetto Tour Danteschi, propone itinerari a tema nei luoghi solcati dal sommo poeta durante l’esilio o menzionati nella Divina Commedia. Per informazioni su tutti gli eventi de L’Uomo che cammina: www.uomochecammina.it, Biblioteca Crovi, tel. 0522 610204.

In caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata a data da destinarsi.