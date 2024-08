Castellarano, perseguita e minaccia la ex: denuncia e divieto di avvicinamento

Non accettava la fine della relazione sentimentale che la fidanzata aveva deciso di troncare proprio a causa del suo atteggiamento gravemente possessivo. Ha così iniziato a mettere in atto una serie di condotte persecutorie ai danni della ex, tempestandola di messaggi e telefonate dal tono minaccioso, anche da utenze di amici e parenti, fino al punto di aggredirla fisicamente, minacciarla e ingiuriarla anche in luoghi pubblici ed in presenza di altre persone.

Gravi condotte quelle compiute da un giovane 19enne, nei confronti della ragazza con la quale aveva intrattenuto una breve relazione sentimentale, che hanno ingenerato nella vittima un grave e perdurante stato di ansia. Condotte che si sarebbero ripetute nel tempo per circa un anno, con frequenza sempre più ricorrente.

Al termine delle indagini i carabinieri di Castellarano, a cui la donna ha raccontato i fatti, hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica per il reato di atti persecutori il 19enne residente nel comprensorio ceramico reggiano. La Procura ha ottenuto dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia l’applicazione nei confronti dell’uomo del divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, mantenendo una distanza di almeno 1500 metri, e il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo, anche indirettamente con la vittima.

Nella giornata di ieri i militari della stazione di Castellarano, ricevuta l’ordinanza applicativa della misura cautelare, vi hanno dato esecuzione sottoponendo il 19enne al provvedimento cautelare. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.