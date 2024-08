Sindaco Mesini e Assessore Pennacchia in visita ai cantieri scolastici sassolesi

Visita in cantiere, questa mattina, per il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini e l’Assessore ai lavori Pubblici, con delega al Pnrr, Maria Raffaella Pennacchia. Tre sono stati i cantieri, scolastici, visitati da Sindaco e Assessore per costatare di persona lo stato d’avanzamento dei lavori di opere che verranno realizzate grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Si è iniziato da via Trieste, dove è in fase di realizzazione il nuovo polo per l’infanzia “0-6” capace di accogliere bambini dal nido all’età dell’obbligo: un polo denominato “Sant’Agostino”, che dovrà essere ultimato entro Settembre 2025 il cui importo complessivo è di € 4.877.727,24 di cui € 3.300.000 finanziati dal Pnrr.

Il secondo cantiere visitato è quello della nuova mensa della scuola primaria Sant’Agostino di Sassuolo grazie ad un progetto, che ha previsto la demolizione e la successiva ricostruzione, finanziato per 800.000 € dai fondi PNRR

Si tratterà di un edificio ad un piano di circa 400 metri quadri di estensione: “sarà – come si legge sulla relazione tecnica – una costruzione innovativa, sismicamente adeguata e altamente efficiente in termini di contenimento energetico con un rivestimento a cappotto ed un manto di copertura in lamiera preverniciata, infissi e porte studiate ad hoc e illuminazione a LED ma anche da una pompa di calore alimentata da eventuali pannelli fotovoltaici. L’edificio sarà caratterizzato da una sala refezione, cucina e anticucina, cui si aggiungono un locale dispensa e locali di servizio – spogliatoi e bagni – a disposizione di personale e studenti”.

La visita si è conclusa in via Padova, dove sono in corso i lavori di ricostruzione del Nido d’Infanzia 0-6 anni “Parco”. L’importo complessivo del progetto è pari a € 3.127.879 , di cui € 2.750.000 € finanziati dall’Unione Europea, attraverso NextGenerationEU, “Investimento 1.1 Piano per gli Asili Nido e scuole dell’Infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. Il termine dei lavori è previsto per fine 2024.