Reggio Emilia: entrano di notte in un’abitazione per rubare ma vengono bloccati dalla Polizia di Stato

La scorsa notte intorno alle ore 01:00, personale della Squadra Volante di Reggio Emilia è intervenuto in una abitazione di via Sant’Ambrogio, a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa, effettuata da un vicino di casa che riferiva di aver avvertito dei rumori provenire dall’abitazione limitrofa.

Immediatamente le Volanti si dirigevano sul posto e, grazie ad un’azione coordinata e alla loro tempestività di intervento, riuscivano a fare accesso nell’abitazione all’interno della quale trovavano tre soggetti, un 51enne, un 40enne e un 22enne, tutti italiani e con diversi precedenti per reati contro il patrimonio che, vistisi scoperti, desistevano dal loro intento criminoso, tentando di fuggire ma senza riuscirci.

Nello specifico, gli agenti appuravano che l’abitazione fosse temporaneamente disabitata in quanto i residenti, madre e figlia, si trovavano attualmente fuori Reggio Emilia per le vacanze estive.

Approfittando della loro assenza, infatti, i tre soggetti avevano fatto accesso nell’appartamento, forzando la porta basculante del garage, e stavano asportando diversi monili e denaro contante, oltre che aver quasi aperto la cassaforte ivi presente, dopo averla staccata dal muro dove era incassata, senza riuscirci in quanto, proprio in quel momento, giungevano le pattuglie della Polizia di Stato.

Sulla base di quanto accaduto e al termine degli opportuni accertamenti di rito, i tre soggetti sono stati arrestati in flagranza per l’ipotesi di reato di furto pluriaggravato in concorso e sono stati posti immediatamente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di giudizio di convalida che avrà luogo domani mattina.