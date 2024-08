Reggio Emilia: alla vista della Volante tenta di disfarsi di oltre un etto di hashish

Nella serata di lunedì 5 agosto, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia, impegnati in un consueto servizio di controllo del territorio, hanno notato un gruppo di giovani che bivaccavano nei pressi del Monumento ai Caduti di piazza Martiri del 7 Luglio.

Quando gli agenti si sono avvicinati per identificare i soggetti, questi si sono dati a precipitosa fuga in direzione parco del Popolo. Uno di essi, durante il tentativo di fuga è stato notato lanciare a terra un pacchetto solido di colore scuro e un involucro di colore verde. L’uomo è stato bloccato e tutto ciò che era stato lanciato è stato recuperato; si trattava di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo netto di circa 123 grammi.

Il soggetto, privo di qualsivoglia documento di riconoscimento, è stato condotto presso i locali della Questura dov’è stato identificato in un 21enne tunisino. Sottoposto a perquisizione personale, il giovane è stato trovato con diverse banconote di piccolo taglio per un valore complessivo di 65 euro.

All’esito di tutti gli opportuni accertamenti di rito e sulla base di quanto emerso, il 21enne è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di spaccio di sostanze stupefacenti mentre la droga e il denaro rinvenuti sono stati posti sotto sequestro.