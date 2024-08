Polizia locale, fumata bianca al vertice Massari-Sindacati: “torna la polizza per proteggere gli agenti in servizio”

“Fumata bianca dopo l’incontro in Municipio: il Sindaco di Reggio Emilia Marco Massari è favorevole al ripristino dell’assicurazione che protegge gli agenti di Polizia Locale e gli assistenti sociali. L’Amministrazione farà una rapida verifica tecnica ma possiamo dire che oggi è una buona giornata per il ritorno alla normalità e all’operatività delle relazioni sindacali degli Agenti con il Comune di Reggio, dopo la grave rottura unilaterale di un accordo che era in vigore dal 2007”.

Così i due segretari generali di Fp Cgil Reggio Emilia (Mauro Nicolini) e Cisl Fp Emilia Centrale (Gennaro Ferrara) commentano il vertice convocato in tarda mattinata dal Sindaco e al quale hanno preso parte anche Paolo Consolini (Fp Cgil), Alex Giusti (Assistente Capo di PL, Rsu Cisl Fp) oltre ad Antonio Pugliano (Silpol) e Sergio Ferrari (Dirigente Cse Sulpl).

In un’ora e mezza di confronto sono stati affrontati tutti i nodi portati alla luce dalla dura protesta di Cgil e Cisl. Solo pochi giorni fa, le organizzazioni sindacali avevano denunciato la cancellazione della polizza integrativa pagata con una parte dei proventi delle sanzioni. Misura ampiamente concessa dall’articolo 208 del codice della strada. Un fatto giudicato “incredibile” dai sindacati, se si considera che la polizza costava al Comune circa 21 mila euro all’anno e nelle casse dell’Ente erano previsti (nel 2023) circa 8 milioni di euro dalle sanzioni.

RICOSTRUIRE BUONI RAPPORTI CON LA PL

“Il Sindaco come noi considera la polizza uno strumento prezioso per la tutela di Agenti e assistenti sociali, due categorie esposte a pericoli non indifferenti. Molto, molto importante è il metodo più generale che ha disegnato Massari: va ricostruita una buona dialettica operativa tra gli agenti e l’Ente e, per questo, il Sindaco affiderà compiti chiari al nuovo Comandante che sarà individuato per la guida del Corpo”, proseguono Cgil e Cisl.

RCF ARENA, ASCOLTARE LE PROPOSTE DEGLI AGENTI

Migliorare le condizioni di lavoro degli Agenti durante i concerti alla Rcf Arena. Era uno dei punti caldi da trattare e, anche in questo caso, le risposte arrivate da Massari sono considerate positive. Compito del nuovo Comandante del Corpo sarà quello di raccogliere non solo le richieste ma anche le proposte degli Agenti, maturate in tre anni di esperienza a supporto degli eventi nell’Arena. Elementi che il vertice del Corpo dovrà trasportare al tavolo tecnico organizzativo, il playmaker che coordina e programma la vasta rete di attività che permettono all’Arena di funzionare in sicurezza.

“Parliamo di eventi che assorbono il 70-80% dell’organico, impegnato anche su doppi turni. Gli agenti non si sono mai tirati indietro, dimostrando un grande senso del dovere. Ora devono avere gli strumenti per lavorare in condizioni accettabili – evidenziano i sindacati –. Lo chiedevamo da tempo, il Sindaco ha colto e condiviso questa necessità. Alle parole dovranno seguire i fatti ma l’inizio di questo cammino è promettente”.

BUONI PASTO E CARENZA DI CASE

Piena l’apertura del Comune anche sulla questione dei buoni pasto richiesti dagli agenti impegnati nel turno serale che va dalle ore 19:00 all’una di notte. Una vicenda arenata da più di otto mesi per questioni amministrative ma che, questo è l’impegno, verrà affrontata in autunno al tavolo negoziale tra organizzazioni sindacali e la nuova delegazione trattante di parte pubblica dell’era Massari.

“L’Amministrazione è in sella da due mesi. Non è serio chiedere di sistemare in un battito di ciglia tutto quello che era irrisolto. Quello che ci interessa è la costruzione di un percorso che metta in condizione gli agenti di servire Reggio al meglio. Un percorso che questa mattina si è aperto anche per gestire la carenza di organico, per introdurre la Polizia di comunità. Soprattutto per dare risposte ai lavoratori dei servizi pubblici essenziali che a Reggio non riescono a trovare una casa. Ecco un grande tema sul quale abbiamo trovato sintonia con l’agenda del Sindaco”, chiosano Nicolini e Ferrara.