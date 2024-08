Parte a Castelnovo l’evento internazionale sui diritti umani e la pace Tonalestate

Parte domani, 7 agosto, a Castelnovo per poi proseguire fino a venerdì 9 l’edizione 2024 di Tonalestate – Summer University, un evento di portata internazionale che quest’anno vede la collaborazione e il patrocinio del Comune di Castelnovo Monti. Tonalestate è un’associazione culturale internazionale che organizza, ogni anno, in Italia un evento rivolto agli studenti universitari e delle scuole medie superiori, ai loro docenti, educatori e formatori e a tutte le persone interessate ad affrontare culturalmente la realtà nel rispetto dei diritti umani, della giustizia e della pace in tutto il mondo. Le passate edizioni si sono sempre svolte in territorio alpino, da cui il nome dell’evento, ed è quindi la prima volta che l’iniziativa arriva in Emilia-Romagna e a Castelnovo Monti.

Il tema posto nel 2024 è racchiuso dal titolo e dall’immagine simbolo dell’evento: “Le temp vaincu? Tutto è bevuto! Tutto è mangiato! Niente più da dire”. Una condizione che trasmette ansia, in particolare ai giovani, come lascia intendere il dipinto “L’uomo disperato”, autoritratto di Gustave Courbet, scelta per l’edizione di quest’anno.

Domani al mattino dalle 9.30 al Teatro Bismantova il convegno sarà aperto dall’introduzione di Elena Lanzoni, presidente di Tonalestate, con i saluti e messaggi delle autorità presenti. Alle 10.15 interverrà Eletta Paola Leoni, direttrice del centro studi di Tonalestate. Alle 10.45 parlerà François Hartog, direttore di studi emerito nella École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi, sul tema “I tempi dell’Antropocene”. Alle 11.30 sarà il momento di Gian Piero Siroli, Fisico subnucleare che insegna presso il Dipartimento di Fisica e astronomia dell’Università di Bologna e svolge attività di ricerca presso il CERN di Ginevra: “Tempo umano e tempo delle macchine” il titolo del suo intervento. La sessione mattutina sarà conclusa dal Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, che parlerà del tema “Il tempo: rischio o chance?”.

Nel pomeriggio alle ore 16 Giorgio Fornoni, reporter free lance, parlerà di come “la storia si ripete”. Poi alle 17 interverrà Umberto Curi, professore emerito di Storia della filosofia presso l’Università degli Studi di Padova, sul tema “Dimensioni del tempo”. Dalle ore ore 17.45 è prevista una tavola rotonda moderata da Anna Maria Cavalletti, dottoranda presso l’Université Paris Cité, ricercatrice del Centro Studi Tonalestate, con la partecipazione di Hartog, Siroli e Curi. A concludere il pomeriggio, alle 18.30, sarà Soumaila Diawara, poeta e scrittore migrante, su “La speranza in cammino”. In serata alle 21.30 il teatro ospiterà un Concerto di musica classica, con il Duo Svitlana Melnyk (soprano) e Daria Malakhova (pianoforte); Nicole Pedroni (arpa); duo Giacomo Galvani (flauto) e Francesco Bergonzani (chitarra), allievi del Conservatorio “Peri-Merulo” di Reggio Emilia e Castelnovo Monti.

Per informazioni dettagliate sul programma: https://tonalestate.org/.