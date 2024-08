Morto a 67 anni lo storico DJ Vanni Neri

Se ne è andato a 67 anni Vanni Neri, storico Dj e programmatore di Radio Antenna 1 Rock Station. Una grande passione per la musica manifestata anche come autore di diversi libri su Clash, Sex Pistols, Ramones, Prodigy, Siouxsie, Depeche Mode, David Bowie e altri ancora. Il suo ultimo volume quello dedicato a Johnny Rotten, uscito per Arcana nel 2023. Vanni è stato Dj in importanti locali emiliani e anche titolare di un negozio di dischi a Formigine.

I funerali avranno luogo giovedì 8 agosto partendo, alle ore 9:00 da Eterea Funeral Home (Via Circonvallazione Nord-Est, 24 Sassuolo) per la Chiesa Parrocchiale di Castellarano, dove alle ore 9:30 sarà celebrata la Liturgia Funebre. Dopo le Esequie il feretro proseguirà in forma privata per la cremazione.

Le visite sono possibili dalle ore 8:00 alle ore 20:00 presso la sala Zaffiro di Eterea Funeral Home.