L’intelligenza artificiale protagonista a Farete 2024

L’Intelligenza Artificiale generativa applicata al mondo della manifattura e l’andamento delle economie più trainanti nel mondo: saranno questi i due temi principali al centro dell’undicesima edizione di Farete, la due giorni di networking dedicata alle imprese promossa e organizzata da Confindustria Emilia, in programma mercoledì 4 e giovedì 5 settembre, nei padiglioni 16 e 18 di BolognaFiere.

L’edizione 2024 si aprirà, come da tradizione, mercoledì 4 settembre alle 10, con l’Assemblea pubblica: dopo la relazione del Presidente di Confindustria Emilia, Valter Caiumi, salirà sul palco il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini, intervistato dalla giornalista Tiziana Ferrario. A seguire, spazio a un “Giro del mondo in 90 minuti” in collegamento dai Paesi con i mercati più performanti e in prevista crescita per il 2025.

Tiziana Ferrario e Alec Ross, Distinguished Adjunct Professor BBS, analizzeranno lo stato delle aree economiche trainanti nonché l’applicazione e gli sviluppi dell’AI e dell’innovazione nell’industria dialogando con Paolo Bazzoni, Vice Presidente Camera di Commercio italiana in Cina, Marino Benassi, Geschäftsführer Marposs GMBH, Stefano De Leo, Ambasciatore italiano ad Abuja (Nigeria), Valeria Maria Fazio, Board Member of Italiacamp EMEA – Dubai Hub for Made in Italy, Claudio Maffioletti, CEO e Segretario Generale Camera di Commercio italiana in India, e Giorgio Medda, CEO di Azimut Holding, Global Head of asset management & fintech.

A Farete l’Intelligenza Artificiale generativa sarà anche al centro di un nuovo importante spazio. Quest’anno, infatti, accanto alle tradizionali aree tematiche quali International Club, Open Hub, Tax & Legal Global Services e Borsa del Turismo Industriale sarà presente il “Villaggio dell’IA”, all’interno del quale è prevista una parte dedicata agli stand espositivi e un’area riservata ai workshop dedicati.

“Parlare di AI generativa, nella manifattura, vuol dire automazione dei processi e analisi dei dati, per completare la nostra visione imprenditoriale formulando scenari e supportandoci nell’ottimizzazione dei processi. Di questo e di molti altri temi parleremo

nell’undicesima edizione della nostra due giorni di Farete, il 4 e 5 settembre”, dichiara Valter Caiumi, presidente di Confindustria Emilia.

“L’obiettivo del Villaggio dell’IA è quello di rendere riconoscibile e visibile il sistema produttivo emiliano e il territorio in cui opera Confindustria Emilia come vocato all’applicazione dell’IA nei servizi e nei processi produttivi delle imprese associate, valorizzando i temi dell’adoption, le competenze della filiera Digital e quelle del particolare contesto tecnologico messo a disposizione dal territorio stesso”, dichiara Francesco Ubertini, presidente della Filiera Digital di Confindustria Emilia.