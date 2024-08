La Regione partecipa alla manifestazione ‘Calici di stelle’ con un proprio stand per informare ed educare alla guida sicura

Caschi, luci e campanelli per biciclette, pettorine catarifrangenti, e soprattutto informazioni, per acquisire una guida sicura e comportamenti corretti in strada.

Sarà tutto in distribuzione gratuitamente giovedì 8 agosto (ore 19-24) a Castelvetro, presso lo stand dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale, in occasione di ‘Calici di Stelle’ in programma nel centro storico della città del modenese. Una serata non solo dedicata al buon vino, al cibo e alla musica ma anche alla prevenzione dei rischi sulle strade.

La sicurezza stradale rappresenta infatti un tema di grande valore per la Regione Emilia-Romagna che conferma il proprio impegno, attraverso azioni di comunicazione e informazione rivolte ai cittadini.

“Sensibilizzare tutti coloro che si mettono alla guida di un veicolo sui comportamenti corretti da tenere quando si viaggia è fondamentale per garantire alle cittadine e ai cittadini il diritto alla mobilità in sicurezza- commenta l’assessore regionale alla Mobilità, Andrea Corsini, che sarà presente alla manifestazione-. Non basta intervenire sulle strade, come pure facciamo, ma occorre anche che siamo tutti consapevoli che tanti incidenti si possono evitare, tante vite si possono salvare, se rispettiamo le regole ed evitiamo distrazioni. Per questo, attraverso l’Osservatorio regionale, insistiamo sull’educazione e sugli strumenti di protezione con azioni capillari nel territorio regionale, nelle scuole e nelle piazze, in stretta collaborazione con i Comuni, le Forze dell’ordine, i Corpi di Polizia locale e i docenti. Un impegno importante- conclude- che ci auguriamo possa avere sempre più effetti positivi concreti”.

Tra le cause principali di incidenti stradali, oltre alla distrazione legata spesso all’uso improprio dei cellulari, la guida sotto l’effetto di alcool e/o di sostanze stupefacenti. Tra le problematiche emergenti, anche la diffusione a partire dal 2018, dei monopattini elettrici, sempre più in espansione sulle strade delle città, che richiede necessariamente maggiore consapevolezza sulle modalità d’uso e attenzione al Codice della strada.

L’azione di informazione e sensibilizzazione su queste tematiche prevede l’utilizzo di appositi dispositivi di controllo, per la verifica e autoverifica delle condizioni psico-fisiche del conducente prima di mettersi alla guida. Allo stand della Regione, in via Cialdini, all’ingresso del centro storico di Castelvetro, saranno distribuiti gratuitamente alcuni presidi di sicurezza fondamentali per l’incolumità delle persone, quali caschi, pettorine ad alta visibilità, luci per biciclette e pedoni, kit di sicurezza per veicoli composti da martelletti rompi vetro, taglia cinture, oltre ad informazioni sul codice della strada, e ai comportamenti corretti alla guida.