Individuato il responsabile di numerose spaccate in vari esercizi commerciali del centro di Bologna

Nell’ambito di un’attività coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, la Squadra Mobile della Polizia di Stato di Bologna ha eseguito la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino bengalese di 30 anni, pluripregiudicato (precedenti per furti e rapine) ed irregolare sul territorio nazionale.

Tra i mesi di giugno e luglio scorsi si sono verificati numerosi episodi di grave danneggiamento delle porte di accesso di diversi esercizi commerciali, situati nel centro storico di Bologna, infrante sovente con blocchi di cemento; una volta all’interno, un autore ignoto, asportava nelle varie occasioni denaro, capi di abbigliamento, cellulari e bevande varie.

Gli accertamenti degli Investigatori della Squadra Mobile di Bologna, fondati in particolare su una analisi minuziosa dei vari sistemi di video sorveglianza presenti, hanno permesso di individuare l’autore dei seguenti furti consumati presso: il ristorante “Rostelle and Co” sito in via Mazzini che ha subito tre spaccate (una in data 13.06.2024, l’altra in data 27.06.2024 e l’ultima in data 06.07.2024); il locale commerciale “Velluto” sito in via de’ Toschi, il 21.06.2024; l’esercizio commerciale “Retail 68” sito in via de’ Toschi, sempre il 21.06.2024; il negozio “Laura abbigliamento” sito in via D’Azeglio, il 23.06.2024; il ristorante “Good Morning Vietnam” sito in piazza dei Tribunali civ. 35/B, il 27.06.2024; il ristorante “Michelemma” sito in via Riva di Reno del 01.07.2024; ed il ristorante “La corte de Galluzzi” sito in Corte Galluzzi, l’11.07.2024.

In quanto irregolare sul territorio nazionale, l’Ufficio Immigrazione ha avviato nei confronti del bengalese le pratiche di espulsione, accompagnandolo il 12 luglio 2024 presso il CPR di Bari, trattenimento poi convalidato dal giudice il 18 luglio, con nulla osta all’espulsione. Solo successivamente alla convalida del trattenimento, e non prima, il bengalese ha presentato domanda di protezione internazionale, precisamente il 2 agosto, la quale attualmente è in fase di valutazione.

Nella giornata di ieri, 5 agosto, è stata eseguita la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del bengalese, responsabile, dunque, di ben 9 spaccate nel centro di Bologna; lo stesso è stato condotto presso il carcere pugliese.