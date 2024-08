I gironi e il calendario della XIII edizione del Memorial Nardino Previdi

Sono usciti i gironi del XIII Memorial Nardino Previdi. In questa edizione, per la prima volta riservato alla categoria under 16 (le squadre dilettanti giocheranno con l’annata superiore), le squadre che si contenderanno il titolo saranno dodici suddivise in tre raggruppamenti. Il gruppo A è formato da Sassuolo, Fiorentina, Parma e Kleinburg Nobleton (U17); il B è composto da Roma, Hellas Verona, SPAL e Reggiana; mentre il gruppo C è formato da Hajduk Spalato, Modena, Bologna e Sanmichelese (Under 17).

Mercoledì 28 agosto ci saranno i tre anticipi Sassuolo-Parma (partita inaugurale), Modena-Bologna e SPAL – Hellas Verona.

Il giorno seguente si svolgerà il primo turno del girone eliminatorio: Parma-Kleinburg Nobleton, Bologna-Hajduk Spalato, Hellas Verona-Reggiana, Fiorentina-Sassuolo, Modena-Sanmichelese e Roma-SPAL.

Venerdì 30 agosto si giocherà la seconda giornata con tre match in programma: Reggiana-Roma, Sanmichelese-Hajduk Spalato e Fiorentina-Kleinburg Nobleton.

Sabato sarà il giorno dei verdetti: al mattino si sfideranno Sassuolo-Kleinburg Nobleton, Bologna-Sanmichelese, Roma-Hellas Verona, Modena-Hajduk Spalato, SPAL-Reggiana, Parma-Fiorentina. A seguire, nel pomeriggio, si sfideranno le quattro semifinaliste: le prime di ogni girone e la miglior seconda classificata.

Domenica mattina si decreterà la vincente dell’edizione 2024 e a seguire le premiazioni.

Tutte le informazioni aggiornate sul Previdi sono disponibili sul sito web www.memorialprevidi.it, sulla pagina facebook www.facebook.com/MemorialNardinoPrevidi e sulla pagina instagram del torneo @memorialprevidi.