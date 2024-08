Cordoglio per la scomparsa di Erio Linari, storico macellaio di Savignano

La storica macelleria la “Bottega delle carni”, con i suoi due punti vendita di Savignano sul Panaro e di Vignola, è da oltre 45 anni un simbolo per i consumatori del territorio e non solo.

Linari ha dedicato tutta sua vita a offrire ai propri clienti prodotti di altissima qualità, sostenuto dalla passione per il suo lavoro. La sua attività si è affermata come un punto di riferimento per la comunità, grazie alla sua attenzione scrupolosa nella selezione dei tagli della carne e alla cura che ha sempre dedicato al cliente. Carni provenienti da piccoli allevamenti a chilometro zero, piatti già pronti e qualità della carne, hanno fatto sì che negli anni i punti vendita di Savignano e Vignola diventassero luoghi dove riscoprire e ritrovare i sapori autentici e tipici emiliani.

“Con la scomparsa di Erio, perdiamo non solo un grande professionista, ma anche un imprenditore che ha saputo interpretare con passione il suo lavoro. Le sue idee e il suo instancabile impegno per la valorizzazione del mestiere di macellaio rimarranno un’eredità preziosa per tutti noi come il suo contributo all’interno dell’Associazione”, ha dichiarato Daniele Mariani presidente provinciale Fiesa Confesercenti Modena.

L’Associazione si stringe attorno alla moglie Rita in questo difficile momento.