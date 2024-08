Continuano fino a Ferragosto gli eventi del cartellone Intrecci di Effetto Notte: domani il coro PiccoloSistina a Sarzano

Continuano gli appuntamenti proposti dall’Associazione di promozione sociale Effetto Notte, nell’ambito del festival Intrecci – Sentieri tra arte e natura, che spaziano tra teatro, letteratura, musica.

Proprio la musica, e in particolare il canto, è protagonista domani sera, mercoledì 7 agosto, dalle 20.30 al Castello di Sarzano: è in programma il concerto del coro PiccoloSistina: Sound of sunset – concerto al tramonto sarà un appuntamento ad ingresso gratuito con splendidi brani cantati a più voci e rigorosamente a cappella che hanno reso il PiccoloSistina una formazione ormai nota e apprezzata a livello nazionale. Il PiccoloSistina è un coro a quattro voci miste, che raccoglie ragazzi e ragazze provenienti dall’Appennino reggiano, guidati dalla maestra Chiara Baroni. Il gruppo, fondato nell’ottobre del 2006 da Giovanni Baroni, è nato inizialmente come compagnia impegnata nella realizzazione di musical. Dal 2015 si è specializzato nell’attività più strettamente canora, orientata al canto a cappella. Il concerto è a ingresso libero e gratuito.

In occasione del concerto di domani, ci sarà anche la possibilità di effettuare visite guidate al Castello di Sarzano, dalle 19.30, a cura del gruppo storico Il Melograno: info e prenotazioni gruppostoricoilmelograno@gmail.com, tel. 333 2319133.

In serata, al chiosco del Parco pineta, il grande spazio verde al centro di Casina, prima o dopo il concerto, ci sarà anche la possibilità di gustare una cena con salsicce e patatine.

L’appuntamento successivo con il festival Intrecci è invece in programma venerdì, 9 agosto, nell’anfiteatro del Parco Pineta. Sarà un recital concerto della band 6 Politico, tratto da Lezioni Americane di Italo Calvino. Una trasposizione poetico – musicale – elettronica che diventa un grande spettacolo grazie alla band composta da Giorgio Riccardo Galassi alla voce, Lorenzo Valdesalici alla chitarra, Tiziano Bianchi alla tromba e ai synth, Daniele Cavalca alla batteria.

Nelle loro composizioni, i 6 politico uniscono filosofia classica, correnti artistiche di inizio ‘900, post-punk.

L’ingresso a questo evento prevede biglietto d’ingresso: 10 euro adulti, soci Effetto Notte e minori di 14 anni 6 euro, un ingresso gratuito per ogni figlio minore di 14 anni accompagnato da un adulto.

www.effettonotte.it