Campagnola Emilia: carabinieri chiamati per una lite trovano la droga

Litigavano animatamente all’interno della loro abitazione ed alcuni cittadini, fortemente preoccupati, allertavano il 112 che a sua volta inviava sul posto una pattuglia di carabinieri della stazione di Campagnola Emilia. Sul posto i militari suonavano il campanello di casa. Aprivano una donna e un uomo, rispettivamente di 23 e 26 anni, i quali rappresentavano di aver avuto un litigio verbale. I militari, però, percepivano un forte odore di sostanza stupefacente, pertanto decidevano di approfondire i controlli.

A seguito di perquisizione domiciliare, i due venivano trovati in possesso di un piccolo involucro contenente 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, 2 spinelli contenenti tabacco e hashish, 3 frammenti di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di 6 grammi, un bilancino di precisione visibilmente intriso da residui di hashish. Il fatto è accaduto l’altro ieri pomeriggio, intorno alle 14:00.

Per questi motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della stazione di Campagnola Emilia hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, una giovane donna di 23anni e un ragazzo di 26 anni. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.